Стало известно, как выросли зарплаты курьеров в России

Согласно исследованию сервиса по поиску работы и сотрудников, в 2025 году медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в России составила 80,8 тыс. рублей. В сегменте доставки этот показатель достиг 146 тыс. рублей. За год оплата труда курьеров выросла на 26% — с 116,2 тыс. рублей в 2024 году до текущего уровня, передает ТАСС.