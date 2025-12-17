Стало известно, как выросли зарплаты курьеров в России

Доходы курьеров за год заметно увеличились и существенно превысили средний уровень оплаты труда по стране. При этом ожидания самих соискателей остаются значительно ниже предложений работодателей.
Согласно исследованию сервиса по поиску работы и сотрудников, в 2025 году медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в России составила 80,8 тыс. рублей. В сегменте доставки этот показатель достиг 146 тыс. рублей. За год оплата труда курьеров выросла на 26% — с 116,2 тыс. рублей в 2024 году до текущего уровня, передает ТАСС.
Одновременно зафиксирован разрыв между предложениями компаний и ожиданиями работников. В резюме сотрудники служб доставки в среднем указывают желаемую зарплату на уровне 53,5 тыс. рублей. Это почти в три раза ниже сумм, которые готовы платить работодатели.
Аналитики также отмечают рост спроса на курьеров. По сравнению с 2024 годом количество вакансий в этой сфере увеличилось на 15%. Наибольшее число предложений в 2025 году зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Татарстан.
Эксперты указывают, что устойчивый рост зарплат и спроса связан с продолжающимся развитием онлайн-торговли и сервисов быстрой доставки, которые остаются одними из самых динамичных сегментов рынка труда.
