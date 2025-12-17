Объяснено, как изменится заселение в российские гостиницы с 2026 года

В России с весны 2026 года начнут действовать новые правила предоставления гостиничных услуг. Изменения затронут порядок заселения, отмены бронирования и требования к работе отелей и других средств размещения.
Как сообщил эксперт в сфере туризма, с 1 марта 2026 года туристы смогут заселяться в гостиницы не только по паспорту, но и по водительским правам. Ранее такая возможность была расширена за счет загранпаспортов, а затем и иных документов. Обновленные нормы станут частью комплексного пересмотра регулирования отрасли, который проводится впервые с 2020 года и распространяется на гостиницы, базы отдыха, кемпинги и другие форматы размещения.
Одним из ключевых нововведений станет отказ от негарантированного бронирования. Теперь отели обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток — с момента расчетного часа заезда до следующего дня. Ранее бронь могла быть аннулирована, если турист не прибыл к установленному времени.
Четко урегулирован и порядок отказа от бронирования со стороны клиента. При отмене до дня заезда оплата должна возвращаться полностью. Если же турист сообщил об отказе поздно, опоздал или не появился вовсе, гостиница вправе удержать плату за номер, но не более чем за одни сутки проживания.
В новой редакции правил зафиксировано и право гостиницы отказаться от предоставления номера в одностороннем порядке. Такое решение допускается только при условии полного возмещения убытков туристу.
Сохраняется перечень бесплатных услуг, включая вызов скорой помощи, предоставление аптечки, доставку корреспонденции и услугу пробуждения по запросу. При этом из обязательных требований исключена обязанность обеспечивать постояльцев кипятком. Одновременно вводится требование о наличии тонометра.
Отдельное внимание уделено прозрачности рынка. С 2026 года бронирование через агрегаторы будет возможно только для гостиниц и иных средств размещения, внесенных в специальный реестр. Это условие станет обязательным для законной работы на рынке.
Также уточняются требования к раскрытию информации. Отели обязаны указывать площадь номера, условия и сроки отмены бронирования, а также порядок возврата предоплаты. Эти сведения должны быть закреплены и в договоре с туристом.
Ожидается, что новые правила упростят взаимодействие между гостиницами и клиентами и усилят защиту прав потребителей.
