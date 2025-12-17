Объяснено, как изменится заселение в российские гостиницы с 2026 года

Как сообщил эксперт в сфере туризма, с 1 марта 2026 года туристы смогут заселяться в гостиницы не только по паспорту, но и по водительским правам. Ранее такая возможность была расширена за счет загранпаспортов, а затем и иных документов. Обновленные нормы станут частью комплексного пересмотра регулирования отрасли, который проводится впервые с 2020 года и распространяется на гостиницы, базы отдыха, кемпинги и другие форматы размещения.