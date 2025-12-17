Стало известно, с какими трудностями столкнулись туристы из Китая в России

После введения временного безвизового режима поток туристов из КНР в Россию заметно вырос. Однако первые поездки обернулись для многих гостей неожиданными трудностями, связанными со связью, оплатой и уровнем сервиса.
Китайские СМИ и блогеры активно обсуждают опыт путешественников, которые по прилете столкнулись с тем, что мобильная связь и интернет работают нестабильно или вовсе отсутствуют в первые сутки. Иностранные сим-карты нередко оказываются бесполезны, а доступ к привычным цифровым сервисам ограничен. Для туристов, привыкших решать большинство бытовых вопросов через смартфон, это стало серьезным испытанием.
Отдельной проблемой стали платежи. Распространенные в КНР приложения для безналичной оплаты в России принимаются ограниченно. В результате туристам приходится переходить на наличные расчеты и постоянно контролировать остаток денег, что в непривычной обстановке вызывает дополнительное напряжение.
Не оправдались и ожидания от гостиничного рынка. Путешественники отмечают отсутствие привычных международных сетей и доминирование местных отелей. При этом цены, по их оценкам, нередко соответствуют уровню пятизвездочных гостиниц, тогда как качество сервиса не всегда ему отвечает.
Также внимание привлекла стоимость внутренних перелетов и отдыха на курортах. В публикациях упоминаются высокие цены на размещение в популярных туристических зонах, включая Сочи, которые сравниваются с зарубежными направлениями при более скромном уровне сервиса.
Вместе с тем в отзывах присутствует и другой аспект. Некоторые туристы отмечают, что отказ от постоянного контроля через цифровые инструменты и денег со временем приносит ощущение свободы. Пространства, пейзажи и атмосфера страны производят впечатление резкой и непривычной среды, отличной от упорядоченной цифровой реальности.
Наблюдатели отмечают, что истории китайских туристов отражают столкновение двух моделей повседневной жизни. Там, где цифровая инфраструктура является основой быта, любые ограничения воспринимаются болезненно. Россия же для части гостей становится местом, где привычные алгоритмы перестают работать, формируя новый и противоречивый опыт поездки.
