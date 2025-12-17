Стало известно, с какими трудностями столкнулись туристы из Китая в России

Китайские СМИ и блогеры активно обсуждают опыт путешественников, которые по прилете столкнулись с тем, что мобильная связь и интернет работают нестабильно или вовсе отсутствуют в первые сутки. Иностранные сим-карты нередко оказываются бесполезны, а доступ к привычным цифровым сервисам ограничен. Для туристов, привыкших решать большинство бытовых вопросов через смартфон, это стало серьезным испытанием.