Навигация в Азово-Донском бассейне завершилась с объемом 5 млн тонн

По информации ведомства, навигационный период проходил в условиях экстремально малой водности реки Дон. Весенняя приточность к Цимлянскому водохранилищу оказалась низкой. Минимальные глубины достигали 330−340 см, а в отдельные дни под воздействием ветров снижались до 305−310 см.