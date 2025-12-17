Навигация в Азово-Донском бассейне завершилась с объемом 5 млн тонн

По информации ведомства, навигационный период проходил в условиях экстремально малой водности реки Дон. Весенняя приточность к Цимлянскому водохранилищу оказалась низкой. Минимальные глубины достигали 330−340 см, а в отдельные дни под воздействием ветров снижались до 305−310 см.
Из-за низких уровней воды в Цимлянском водохранилище и отсутствия навигационных сбросов власти вводили ограничения по осадке судов.
«Судоходная обстановка и гидротехнические сооружения на магистральном пути работали 257 суток. Общая протяженность водных путей составила 699,7 км, из них с обслуживаемой судоходной обстановкой — 318,3 км», — говорится в сообщении.