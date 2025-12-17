Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия экспортировала с начала года более 2 тысяч тонн семян

Семеноводческие предприятия Башкирии экспортировали с начала более 2 тысяч тонн семян зерновых, кормовых и технических культур, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: Башинформ

К середине декабря специалисты надзорного ведомства досмотрели и оформили в общей сложности 97 партий вики, донника, козлятника, костреца безостого, пшеницы, фацелия, эспарцета и ячменя для посева.

Продукция семеноводческих хозяйств прошла необходимые фитосанитарные экспертизы и исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также комплекс испытаний на сортовые и посевные качества семян.

«По результатам исследований карантинные организмы не выявлены, семенной материал для посева соответствует требованиям стран-импортеров: Республики Беларусь, Германии, Казахстана и Киргизии», — констатировали в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Как сообщал Башинформ, за последние пять лет Башкирия вдвое увеличила экспорт продукции АПК. С начала 2025 года республика экспортировала продукции АПК на 271 млн долларов США.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.