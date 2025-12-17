Башкирия экспортировала с начала года более 2 тысяч тонн семян

К середине декабря специалисты надзорного ведомства досмотрели и оформили в общей сложности 97 партий вики, донника, козлятника, костреца безостого, пшеницы, фацелия, эспарцета и ячменя для посева.
Продукция семеноводческих хозяйств прошла необходимые фитосанитарные экспертизы и исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также комплекс испытаний на сортовые и посевные качества семян.
«По результатам исследований карантинные организмы не выявлены, семенной материал для посева соответствует требованиям стран-импортеров: Республики Беларусь, Германии, Казахстана и Киргизии», — констатировали в управлении Россельхознадзора по Башкирии.
Как сообщал Башинформ, за последние пять лет Башкирия вдвое увеличила экспорт продукции АПК. С начала 2025 года республика экспортировала продукции АПК на 271 млн долларов США.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.