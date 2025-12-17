Каждый второй работник на Урале не согласен на меньшую зарплату

Твёрже всего в вопросе оплаты труда настроены опытные специалисты в возрасте от 35 до 54 лет — более половины из них не согласны на компромиссы. Наиболее гибкими оказались самые молодые кандидаты до 18 лет: лишь 21% из них не готовы обсуждать зарплату, если им предложат трудоустройство.