Каждый второй работник на Урале не согласен на меньшую зарплату

Каждый второй работник в Свердловской области не готов снижать свои зарплатные ожидания, даже если это гарантирует получение или сохранение работы. Об этом говорят результаты ежеквартального исследования рекрутинговой платформы hh.ru за четвёртый квартал 2025 года.
Твёрже всего в вопросе оплаты труда настроены опытные специалисты в возрасте от 35 до 54 лет — более половины из них не согласны на компромиссы. Наиболее гибкими оказались самые молодые кандидаты до 18 лет: лишь 21% из них не готовы обсуждать зарплату, если им предложат трудоустройство.
Среди профессиональных сфер чаще всего настаивают на желаемом уровне дохода специалисты в области стратегии, инвестиций и консалтинга, административный персонал, а также работники строительства, добычи сырья, транспорта и производства.
— При этом 28% жителей Свердловской области в конце 2025 года готовы подстраивать свои зарплатные аппетиты под рынок труда и возможности интересующих их компаний-работодателей (в целом по РФ таких столько же — 28%), — уточнили аналитики.
Наибольшую гибкость проявляют специалисты IT-сферы, домашний и обслуживающий персонал, а также работники маркетинга, рекламы и масс-медиа.
Ещё 21% опрошенных затруднились дать однозначный ответ, готовы ли они идти на уступки в зарплате. Это соответствует среднероссийскому показателю.