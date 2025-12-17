Темпы роста замедлились за 11 месяцев в строительной отрасли Казахстана

«В строительстве темпы роста замедлились. Рост объема строительных работ составил 14,7%. Рост строительства зафиксирован в 19 регионах, при этом наибольший рост отмечается в городах Алматы, Астана, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях», — сообщил Жумангарин на заседании правительства в среду.
Снижение объемов строительных работ наблюдается в Атырауской области.
«Введено в эксплуатацию 16,9 млн кв.м жилья, что на 3,9% больше соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели наблюдаются в областях Жетісу и Ұлытау, Карагандинской, Алматинской, Кызылординской областях», — уточнил Жумангарин.