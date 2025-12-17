Ричмонд
Темпы роста замедлились за 11 месяцев в строительной отрасли Казахстана

Астана. 17 декабря. КазТАГ — Темпы роста замедлились за 11 месяцев в строительной отрасли Казахстана, сообщил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Источник: Reuters

«В строительстве темпы роста замедлились. Рост объема строительных работ составил 14,7%. Рост строительства зафиксирован в 19 регионах, при этом наибольший рост отмечается в городах Алматы, Астана, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях», — сообщил Жумангарин на заседании правительства в среду.

Снижение объемов строительных работ наблюдается в Атырауской области.

«Введено в эксплуатацию 16,9 млн кв.м жилья, что на 3,9% больше соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели наблюдаются в областях Жетісу и Ұлытау, Карагандинской, Алматинской, Кызылординской областях», — уточнил Жумангарин.