В Свердловской области сорвалась забастовка таксистов

Телеграм-чат с призывами не выходить на работу 15 декабря появился в начале декабря. Во избежание транспортного коллапса таксисты потребовали от агрегатора снизить размер комиссии с водителей и повысить максимальную стоимость заказа. Кроме того, отменить дополнительную плату за возможность видеть конечный пункт маршрута.
В настоящее время, пишет ЕАН, сервис берет комиссию с поездки в размере до 28% в зависимости от класса авто, а за раскрытие пункта назначения — еще 4%.
«Возьмем, поездка стоит 1000 рублей. “Яшка” забирает 20%, остается 800 рублей. Минус налог 60 рублей, остается 740. Вычитаем бензин, траты на запчасти, и что остается?» — цитирует водителей агентство.
Однако в большинстве городов водители проигнорировали призывы к забастовке. Тогда создатели чата перенесли акцию на 25 и 30 декабря. В самом «Яндексе» отметили, что 15 декабря сервис работал в обычном режиме.
Между тем, сами таксисты говорят о том, что подобные провокации возникают регулярно. Те, кто «ведется» на призыв, теряют в деньгах, те же, кто продолжает возить пассажиров зарабатывают на повышенном спросе, который в декабре традиционно достигает ажиотажных значений.
Поданным ЕАН, в Москве таксист зарабатывает более 200 тыс рублей, в других крупных городах зарплата также намного превышает средние значения.
