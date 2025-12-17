Курс тенге укрепился на 2,4% с начала года — Нацбанк Казахстана

АСТАНА, 17 дек — Sputnik. Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов выступил на заседании правительства и сообщил об укреплении курса тенге.
С начала 2025 года национальная валюта окрепла на 2,4% до 512,57 тенге за доллар.
«Текущая динамика курса в значительной степени обусловлена умеренно жесткими денежно-кредитными условиями в рамках проводимой дезинфляционной политики. Это повысило привлекательность тенговых активов, в том числе среди иностранных инвесторов. Так, объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК с начала года по ноябрь увеличился на порядка 750 млрд тенге, а в течение ноября на 340 млрд тенге», — сказал Тимур Сулейменов.
Также поддержка курса национальной валюты обеспечивается за счет продажи Нацбанком иностранной валюты. С января по ноябрь 2025-го в рамках бюджетных трансфертов из Нацфонда было продано 7,8 миллиардов долларов, при этом, объем операций по зеркалированию покупок золота составил 6,1 миллиардов долларов.
Инвестиционный доход Нацфонда за 11 месяцев составил 8,2 миллиардов долларов Валовые международные резервы на конец ноября 2025-го составили 125,7 миллиардов долларов, рост с начала года на 20,1%.
Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 35,5% до 62,1 миллиардов долларов, активы Нацфонда — на 8,1%, составив $63,6 миллиардов долларов.
«Сумма поступлений в фонд с начала года составила 3,6 трлн тенге, а объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет — 4,9 трлн тенге. Инвестиционный доход Нацфонда за 11 месяцев т.г. составил 13,7% или $8,2 млрд», — добавил Тимур Сулейменов.