Курс тенге укрепился на 2,4% с начала года — Нацбанк Казахстана

«Текущая динамика курса в значительной степени обусловлена умеренно жесткими денежно-кредитными условиями в рамках проводимой дезинфляционной политики. Это повысило привлекательность тенговых активов, в том числе среди иностранных инвесторов. Так, объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК с начала года по ноябрь увеличился на порядка 750 млрд тенге, а в течение ноября на 340 млрд тенге», — сказал Тимур Сулейменов.