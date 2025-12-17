В Кургане выставили на торги особняк, в котором жил самый лучший глава

Усадьбу градоначальника Федора Шветова в Кургане власти хотят продать за 35 млн рублей.
В Кургане на улице Куйбышева местные власти выставили на аукцион двухэтажный памятник архитектуры — усадьбу, где когда-то жил выдающийся градоначальник Федор Шветов. Начальная стоимость лота превышает 35 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы недвижимости.
«Особняк Шветова по адресу Куйбышева, 45, стоит 35 миллионов рублей. В нем сейчас работает Центр техконтроля и качества дорожных работ, который закрывают власти. Поэтому здание уходит с молотка», — уточнил инсайдер.
Информация подтверждается на сайте электронной торговой площадки. Аукцион проводится в электронной форме. Рассмотреть заявки планируют до 10 января 2026 года. Сами торги должны состояться 14 января.
Шветов возглавлял город с 1898 по 1917 год, и именно при нем Курган превратился в ключевой торгово-промышленный центр Западной Сибири. Горожане знали Шветова как деятельного и одаренного лидера: именно при нем запустили первую электростанцию, открыли кинотеатры и цирк.
Особняк, в котором жил глава, возвели в середине XIX века в классическом стиле городской усадьбы. Его дизайн объединяет приемы композиции и декора позднего классицизма. Главе города Шветову дом перешел по наследству от отца. Это одно из самых эффектных зданий в центре Кургана.
Ранее URA.RU писало, что из особняка, где жил лучший глава Кургана, хотят сделать гостиницу или фитнес-центр. Такая информация содержится в инвестиционном предложении. Сейчас историческое здание принадлежит правительству региона.