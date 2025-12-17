В Кургане выставили на торги особняк, в котором жил самый лучший глава

Шветов возглавлял город с 1898 по 1917 год, и именно при нем Курган превратился в ключевой торгово-промышленный центр Западной Сибири. Горожане знали Шветова как деятельного и одаренного лидера: именно при нем запустили первую электростанцию, открыли кинотеатры и цирк.