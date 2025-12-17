Полиция нашла в Челябинске незаконные елочные базары

«Местные жители, не имея регистрации в государственном налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляли незаконную продажу деревьев хвойных пород с целью извлечения прибыли. Кроме того, продажа велась в местах, не определенных для этого администрацией города», — рассказали в полиции.