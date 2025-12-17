Полиция нашла в Челябинске незаконные елочные базары

Продавцам грозят штрафы, сообщили в ГУ МВД.
Елочные базары работают в Челябинске с 15 декабря. Их адреса администрация города опубликовала накануне.
Полиция начала операцию «Ель». За первый день было проверено более 20 торговых точек, выявлено шесть фактов незаконной предпринимательской деятельности.
«Местные жители, не имея регистрации в государственном налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляли незаконную продажу деревьев хвойных пород с целью извлечения прибыли. Кроме того, продажа велась в местах, не определенных для этого администрацией города», — рассказали в полиции.