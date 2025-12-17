Ричмонд
Полиция нашла в Челябинске незаконные елочные базары

В Ленинском, Металлургическом, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах Челябинска полиция обнаружила незаконные елочные базары.

Продавцам грозят штрафы, сообщили в ГУ МВД.

Елочные базары работают в Челябинске с 15 декабря. Их адреса администрация города опубликовала накануне.

Полиция начала операцию «Ель». За первый день было проверено более 20 торговых точек, выявлено шесть фактов незаконной предпринимательской деятельности.

«Местные жители, не имея регистрации в государственном налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляли незаконную продажу деревьев хвойных пород с целью извлечения прибыли. Кроме того, продажа велась в местах, не определенных для этого администрацией города», — рассказали в полиции.