В Тюмени возродят ремесленничество

Предложение о возрождении ремесленничества внесли представители креативных индустрий. В настоящий момент идет обсуждение концепции, сбор предложений от бизнеса. В первом полугодии 2026 года будет сформирован реестр видов деятельности, которые можно отнести к ремесленничеству. Ранее сообщалось, что в Тюменской области за год резко выросло количество самозанятых.