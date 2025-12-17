В Тюмени возродят ремесленничество

Статус ремесленника смогут получить ИП и самозанятые.
Тюменские власти намерены возродить ремесленничество как официальный вид занятости. Такое решение обсуждается в региональном департаменте инвестполитики и господдержки бизнеса.
«Это поможет ремесленниткам получить право господдержки и других преференций. Будет введен статус “субъект ремесленной деятельности”. Его смогут получить индивидуальные предприниматели и самозанятые, оплачивающие налог на профессиональную деятельность», — приводит рассуждения департамента «Деловой квартал».
Предложение о возрождении ремесленничества внесли представители креативных индустрий. В настоящий момент идет обсуждение концепции, сбор предложений от бизнеса. В первом полугодии 2026 года будет сформирован реестр видов деятельности, которые можно отнести к ремесленничеству. Ранее сообщалось, что в Тюменской области за год резко выросло количество самозанятых.