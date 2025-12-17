Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биржевая цена на серебро достигла исторического рекорда

16 декабря цена серебра на бирже выросла более чем на 4% и впервые достигла отметки 66 долларов за тройскую унцию.

Источник: Аргументы и факты

Цена серебра на бирже 16 декабря поднялась более чем на 4% и впервые преодолела отметку в 66 долларов за тройскую унцию.

Согласно данным торгов, на 7:20 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро вырос на 4,34% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 66,07 доллара за унцию. Это значение стало первым в истории.

Тем временем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже составил 4 354,1 доллара, увеличившись на 0,44%.

Прежний рекорд стоимости драгметалла был зафиксирован 9 декабря, когда стоимость фьючерсного контракта на драгметалл превысила 60 долларов за тройскую унцию.