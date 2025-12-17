Биржевая цена на серебро достигла исторического рекорда

Цена серебра на бирже 16 декабря поднялась более чем на 4% и впервые преодолела отметку в 66 долларов за тройскую унцию.
Согласно данным торгов, на 7:20 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро вырос на 4,34% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 66,07 доллара за унцию. Это значение стало первым в истории.
Тем временем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже составил 4 354,1 доллара, увеличившись на 0,44%.
Прежний рекорд стоимости драгметалла был зафиксирован 9 декабря, когда стоимость фьючерсного контракта на драгметалл превысила 60 долларов за тройскую унцию.