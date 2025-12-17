Мирзиёев рассказал, каким станет для Ташкента 2026 год

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. 2026 год станет для Ташкента «Годом ускоренного развития и роста доходов населения», заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Руководитель страны провел совещание, посвященное всестороннему социально-экономическому развитию столицы, улучшению городской среды и созданию достойных условий для жизни населения.
Как отмечалось, для достижения этих целей необходимы активная и системная работа хокима города, его замов и хокимов 12 районов, пересмотр подходов к развитию жилищного фонда, транспортной, энергетической, образовательной, медицинской и сервисной инфраструктуры Ташкента по стандартам современных мировых мегаполисов.
«В этой связи одобрено предложение привлечь в качестве советников хокима специалистов, имеющих опыт руководства в крупных мегаполисах. Отмечено, что, опираясь на их многолетний опыт, Ташкент необходимо последовательно превращать в центр финансов, передовых технологий, культуры и туризма», — говорится в сообщении.
Мирзиёев указал на наличие еще множества нерешенных вопросов и выдвинул ряд новых инициатив.
«Прежде всего городским руководителям необходимо изменить подходы в решении вопросов экологии, создания высокодоходных рабочих мест и качественного управления, которые особенно волнуют население. 2026 год станет для Ташкента “Годом ускоренного развития и роста доходов населения”. Для реализации этой идеи будет запущена масштабная программа», — сказал президент.
Районы столицы будут развиваться по трем основным направлениям. Цель — привлечь в 2026 году $9 млрд, а за два года — $20 млрд прямых иностранных инвестиций.
В Сергелийском, Янгихаетском и Бектемирском районах точками роста станут высокотехнологичная промышленность и логистика. Уже в следующем году в Сергелийском районе введут в эксплуатацию современный агрологистический и складской комплекс стоимостью $70 млн и площадью 120 тыс. квадратных метров;
в промышленной зоне «Янги авлод» в Янгихаетском районе реализуют проекты на $2 млрд в сферах электротехники, текстиля, автомобилестроения и пищевой промышленности. Зону расширят на 640 гектаров в Янгихаетском и Бектемирском районах. Это позволит запустить новые экологически безопасные и высокотехнологичные проекты общей стоимостью $3 млрд;
в Учтепинском, Чиланзарском, Яккасарайском, Шайхантахурском и Алмазарском районах приоритетными направлениями инвестиций станут услуги, креативная экономика, дизайн и туризм;
в Мирзо-Улугбекском, Юнусабадском, Мирабадском и Яшнабадском районах реализуют проекты на сумму $1 млрд в сферах ИИ, стартапов, финтеха, финансов, медицины и образования;
в этом году 26 улиц столицы перевели на круглосуточный режим. За счет размещения на них 1 200 торгово-сервисных объектов доходы получили 5 тыс. жителей. В 2026-м поставлена задача создать еще 18 таких улиц.
Образование.
В настоящее время в столице необходимо построить 75 школ, столько же детских садов, а также 23 спортивных объекта.
«Определено, что хокимы районов будут ежегодно за счет самостоятельно привлеченных средств строить по одному объекту каждого вида — школе, детскому саду и спортивному сооружению. Еще по 15 школ и детских садов, а также 11 спортивных объектов ежегодно будут возведены в рамках инвестиционной программы», — говорится в сообщении.
С текущего года в каждом районе Ташкента на базе одной школы начали реализацию программы повышения качества образования. В ее рамках 1,5 тыс. учащихся 7−11 классов обучают по направлениям IT, медицины, бизнеса и инженерии. В зависимости от успеваемости учеников учителям выплачивают ежемесячную заработную плату до 20 млн сумов.
«Поставлена задача расширить данный опыт, увеличив количество таких школ до 24 в следующем году и до 33 — в 2027 году», — говорится в сообщении.
Транспорт и дорожная инфраструктура.
Как и в крупнейших мегаполисах мира, в Ташкенте появится единый центр управления транспортной системой. Он будет анализировать транспортные и пешеходные потоки на каждой улице и перекрестке с использованием ИИ, предотвращая заторы и дорожно-транспортные происшествия;
в следующем году два контрольно-пропускных пункта на въездах в город перенесут за пределы столицы, еще три реконструируют. Здесь построят парковки минимум на 3,5 тыс. грузовых и 5,5 тыс. легковых автомобилей, а также кемпинги для населения.
«Главное, эти точки будут интегрированы с сетью общественного транспорта, что позволит гостям города оставлять автомобили за пределами столицы и передвигаться по Ташкенту быстро и безопасно», — говорится в сообщении.
Президент поручил хокимияту города в следующем году:
внедрить 100 «умных» перекрестков с единым центром управления светофорами;
построить совместно с предпринимателями 30 тыс. парковочных мест;
реконструировать 300 остановок;
проложить 40 километров пешеходных и 20 километров велодорожек;
отремонтировать 100 километров дорог;
построить путепровод и тоннель в Юнусабадском и Яшнабадском районах;
закупить 200 электробусов.
Экология.
Глава государства поручил подготовить проекты и приступить к строительству искусственных озер и водоемов в четырех зонах Ташкента;
до 1 июня в каждом районе создадут по три тенистых прогулочных улицы протяженностью 5 километров;
запускают отдельную программу по созданию одного парка на каждые десять махаллей;
в 2026 году планируют укрепить 18,5 километра берегов каналов с одновременным созданием зеленых зон и прогулочных пространств;
за счет укрепления 16-километрового участка реки Чирчик, проходящего через Бектемирский, Сергелийский и Янгихаетский районы, дополнительно освоят освоено 800 гектаров территории. На этой площади предусмотрено создание 200 гектаров «зеленого пояса», 250 гектаров внутренних дорог, прогулочных зон, пешеходных и велодорожек;
разработан мастер-план дренажной системы города, строительные работы по нему начнут со следующего года;
в рамках программы планируют строительство 150 километров закрытой дренажной сети, ремонт 197 километров каналов и коллекторов, создание 63 километров новых каналов для формирования более прохладного городского микроклимата;
построят 17 сооружений для сбора дождевых вод, которые планируют использовать для полива деревьев и зеленых зон;
все коммунальные службы и экстренные ведомства столицы перейдут на круглосуточный режим работы для предупреждения аварийных ситуаций, их оперативного устранения и усиления мер по обеспечению общественной безопасности.
«Столица — это политический, административный, экономический и культурный центр государства. Подходы к ее управлению, развитию и защите должны быть особенными», — подчеркнул президент.
В этой связи он предложил наделить Ташкентский городской Кенгаш полномочиями направлять 20% перевыполненных доходов, возвращаемых в местный бюджет, на распределение между районами, а также разрешить хокимам города и районов по согласованию с местными кенгашами размещать свободные средства на депозитах.
«Отмечена необходимость принятия закона “О статусе столицы Республики Узбекистан”, определяющего правовые, экономические и организационные основы деятельности города Ташкента», — говорится в сообщении.
Отмечалось также, что столица должна стать лидером в повышении эффективности работы «махаллинской семерки». С 2026 года в Ташкенте внедрят новую систему — «махаллинская семерка» полностью перейдет в подчинение городского хокимията.
«Семерка» должна заниматься не отчетами, а реальным облегчением жизни людей, заявил Шавкат Мирзиёев.