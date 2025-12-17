В Башкирии изменят условия получения налогового вычета инвесторами

Как пояснили в парламенте республики, льгота станет более точечной и адресной, чтобы обеспечить баланс между стимулированием инвесторов и сохранением доходов бюджета.
При этом срок действия инвестиционного налогового вычета предлагается ограничить пятилетним периодом. Изменятся и его предельные размеры. К примеру, для организаций, заключивших соглашение о защите и поощрении инвестиций в Башкирии, предельный объем вычета составит 2 млрд рублей в год на одного налогоплательщика.
Вводится также принцип однократного получения мер поддержки. Это необходимо для недопущения двойного применения льгот по одним и тем же расходам в отношении разных налогов. В то же время в число получателей инвествычета по налогу на прибыль организаций войдет еще одна категория инвесторов. Речь идет об организациях, подписавших с правительством Башкирии соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда».
По мнению председателя Госсобрания региона Константина Толкачева, суть предстоящих изменений состоит в «тонкой настройке» инвестиционного механизма.
«Предлагаемые изменения позволят сконцентрировать ресурсы на “качественных” инвестициях, способных стать точками роста для экономики в целом», — заявил Константин Толкачев.
Законопроект поддержан комитетом Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. На пленарном заседании парламента 18 декабря депутаты намерены принять этот закон.
Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия, несмотря на внешние экономические вызовы, сохраняет лидирующие позиции в сфере создания современных производственных площадок.