В Башкирии изменят условия получения налогового вычета инвесторами

Вводится также принцип однократного получения мер поддержки. Это необходимо для недопущения двойного применения льгот по одним и тем же расходам в отношении разных налогов. В то же время в число получателей инвествычета по налогу на прибыль организаций войдет еще одна категория инвесторов. Речь идет об организациях, подписавших с правительством Башкирии соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда».