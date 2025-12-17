Объекты водоснабжения за возвращенные активы заработали в Кызылординской области

«В Аральском районе Кызылординской области состоялся торжественный запуск новых систем водоснабжения в селах Токабай и Еримбетжага. Социальные объекты построены за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры», — говорится в сообщении.
По данным генпрокуратуры, ранее сельчане были вынуждены пользоваться привозной водой, что существенно затрудняло их быт. Питьевой водой были обеспечены свыше 1 тыс. жителей района.
«В торжественной церемонии открытия соцобъектов приняли участие председатель областного маслихата М. Тлеумбетов, заместитель акима области К. Нуртай, прокурор района М. Бекпанов и представители общественности», — отметили в ведомстве.