Объекты водоснабжения за возвращенные активы заработали в Кызылординской области

Кызылорда. 17 декабря. КазТАГ — В Аральском районе Кызылординской области введены в эксплуатацию новые системы водоснабжения в селах Токабай и Еримбетжага, построенные за счет возращенных активов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.