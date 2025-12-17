Выяснилось, что россияне снова покупают красную икру по полкило

На фоне удачной путины лососевых и снижения цен россияне в этом году изменили потребительские привычки и стали чаще покупать красную икру в крупных упаковках. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «Платформа ОФД».
По итогам анализа продаж за период с 1 ноября по 10 декабря выяснилось, что покупатели вновь отдают предпочтение упаковкам по 500 г. В прошлом году наиболее востребованным форматом были банки по 250−300 г, однако сейчас ситуация изменилась. Возвращение на рынок более доступной икры горбуши сделало крупные упаковки заметно привлекательнее для покупателей.
Медианная стоимость килограмма красной икры составила 9230 рублей, что на 7% ниже показателей прошлого года. На этом фоне спрос заметно вырос: количество покупок увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Основной объем продаж, как и ранее, приходится на икру горбуши. Следом по популярности идут кета и нерка. Аналитики связывают эту динамику с улучшением ситуации на внутреннем рынке после прошлогоднего дефицита.
Эксперты отмечают, что более удачная путина лососевых в текущем году обеспечила стабильное предложение, прежде всего по икре горбуши. Это позволило не только удержать цены, но и снизить средний ценник за счет активных акций в ноябре, что и подтолкнуло покупателей к выбору больших объемов.
