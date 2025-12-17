Выяснилось, что россияне снова покупают красную икру по полкило

По итогам анализа продаж за период с 1 ноября по 10 декабря выяснилось, что покупатели вновь отдают предпочтение упаковкам по 500 г. В прошлом году наиболее востребованным форматом были банки по 250−300 г, однако сейчас ситуация изменилась. Возвращение на рынок более доступной икры горбуши сделало крупные упаковки заметно привлекательнее для покупателей.