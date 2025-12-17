Более 300 единиц техники расчищают свердловские дороги от снега

На дороги Среднего Урала на борьбу со снегом и наледью на дорогах вывели более 300 единиц техники: 165 комбинированных дорожных машин, 26 автомобилей с отвалом, 60 автогрейдеров и 52 единицы прочей техники. На обработку трасс от наледи израсходовано 795,7 кубометра пескосоляной смеси и 220,5 кубометра песка.