Более 300 единиц техники расчищают свердловские дороги от снега

Сообщить о нерасчищенных участках дорог уральцы могут через платформу обратной связи на Госуслугах.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

На дороги Среднего Урала на борьбу со снегом и наледью на дорогах вывели более 300 единиц техники: 165 комбинированных дорожных машин, 26 автомобилей с отвалом, 60 автогрейдеров и 52 единицы прочей техники. На обработку трасс от наледи израсходовано 795,7 кубометра пескосоляной смеси и 220,5 кубометра песка.

Качество работы подрядчиков в круглосуточном режиме контролируют специалисты Управления автодорог Свердловской области.

Сообщить об участках дорог, нуждающихся в очистке, можно через платформу обратной связи, приложение «Госуслуги. Решаем вместе».