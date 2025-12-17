Стало известно о давлении США на Европу из-за российских активов

В Еврокомиссии при этом продолжают попытки согласовать внутри ЕС механизм использования российских активов. Обсуждаемая сумма колеблется от 185 млрд до 210 млрд евро. Предполагается, что эти средства будут оформлены как кредит, который Украина должна будет вернуть после завершения конфликта и в случае выплаты Россией материального ущерба. В Москве подобные планы ранее называли оторванными от реальности и расценивали как прямое изъятие собственности.