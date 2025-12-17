Стало известно о давлении США на Европу из-за российских активов

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает закулисное давление на европейские страны, добиваясь отказа от плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Под нажим попали в том числе наиболее лояльные Вашингтону государства.
По данным источников Politico, американские представители настаивают, чтобы правительства отдельных стран ЕС дистанцировались от инициативы, предполагающей задействование активов РФ для так называемого кредита Киеву. Речь идет о суверенных средствах, заблокированных после начала конфликта.
В Еврокомиссии при этом продолжают попытки согласовать внутри ЕС механизм использования российских активов. Обсуждаемая сумма колеблется от 185 млрд до 210 млрд евро. Предполагается, что эти средства будут оформлены как кредит, который Украина должна будет вернуть после завершения конфликта и в случае выплаты Россией материального ущерба. В Москве подобные планы ранее называли оторванными от реальности и расценивали как прямое изъятие собственности.
Против инициативы уже выступили Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия и Болгария. Возражения высказали также Euroclear и Европейский центральный банк. Франция заявила о несогласии с использованием российских активов, размещенных в коммерческих банках. Несмотря на это, предложение было направлено на техническое согласование постоянным представителям стран ЕС и должно быть вынесено на голосование на саммите 18−19 декабря.
Глава Euroclear Валери Урбен публично предупредила, что активы Банка России являются средствами российского народа. По ее словам, в случае давления со стороны Еврокомиссии компания готова отстаивать свою позицию в суде.
После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России — порядка 300 млрд евро. Более 200 млрд из них находятся в юрисдикции Евросоюза, включая около 180 млрд евро на счетах бельгийской Euroclear. В Еврокомиссии ранее сообщали, что с января по ноябрь 2025 года Украине было перечислено 18,1 млрд евро из доходов, полученных от замороженных российских активов.
