Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата курьеров в России составляет 146 тысяч рублей

Заработная плата курьеров за год увеличилась на 26% и в среднем достигла 146 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Годовой рост заработной платы курьеров составил 26%, достигнув в среднем 146 тысяч рублей, в то время как ожидаемый доход, указанный в резюме, оказался почти втрое ниже, такие данные приводит hh.ru.

В 2025 году медианная заработная плата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысяч рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч рублей. За последний год оплата труда курьеров увеличилась на 26%, поднявшись с 116,2 тысячи рублей в 2024 году до нынешнего уровня, указано в отчёте.

Соискатели в сфере доставки указывают ожидаемую зарплату в среднем на уровне 53,5 тысячи рублей, что значительно ниже суммы, предлагаемой работодателями. Спрос на курьеров вырос на 15% по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году в топ-5 регионов по количеству вакансий для сотрудников служб доставки вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Ранее эксперты рассказали, что самые высокие средние зарплаты в России сложились в трех областях: финансовой деятельности, добыче полезных ископаемых и в области информации и связи.