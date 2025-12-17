Средняя зарплата курьеров в России составляет 146 тысяч рублей

Годовой рост заработной платы курьеров составил 26%, достигнув в среднем 146 тысяч рублей, в то время как ожидаемый доход, указанный в резюме, оказался почти втрое ниже, такие данные приводит hh.ru.
В 2025 году медианная заработная плата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысяч рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч рублей. За последний год оплата труда курьеров увеличилась на 26%, поднявшись с 116,2 тысячи рублей в 2024 году до нынешнего уровня, указано в отчёте.
Соискатели в сфере доставки указывают ожидаемую зарплату в среднем на уровне 53,5 тысячи рублей, что значительно ниже суммы, предлагаемой работодателями. Спрос на курьеров вырос на 15% по сравнению с 2024 годом.
В 2025 году в топ-5 регионов по количеству вакансий для сотрудников служб доставки вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.
Ранее эксперты рассказали, что самые высокие средние зарплаты в России сложились в трех областях: финансовой деятельности, добыче полезных ископаемых и в области информации и связи.