Politico: США давят на ЕС с целью отказа от идеи использовать активы РФ

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа оказывает давление на европейские страны, в первую очередь на тех, кого считает наиболее дружественными, с требованием отказаться от плана по использованию замороженных активов РФ для финансирования Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
«Представители администрации Трампа активно воздействуют на правительства Европы, чтобы те отказались от идеи направлять доходы от российских активов на кредиты Киеву», — сказано в материале.
Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что Британия призывает Еврокомиссию оправдать кражу замороженных российских активов.
Венгерский премьер Виктор Орбан накануне заявил, что Будапешт подаст иск в Суд ЕС в случае, если Европейский союз решится конфисковать замороженные активы России.