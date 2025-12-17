Politico: США давят на ЕС с целью отказа от идеи использовать активы РФ

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа оказывает давление на европейские страны, в первую очередь на тех, кого считает наиболее дружественными, с требованием отказаться от плана по использованию замороженных активов РФ для финансирования Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.