Дорогие квадраты: почему челябинские новостройки подорожали до 8,7 млн рублей

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в 2026 году ситуация на рынке новостроек будет зависеть от того, снизится ли ключевая ставка. Если снижения не будет, и ставка останется на высоком уровне, новые квартиры продаваться не будут, офисы продаж застройщиков продолжат пустовать. В том случае, если «ключ» пойдет вниз, жители региона будут снимать деньги с банковских депозитов и вкладывать их в жилую недвижимость.