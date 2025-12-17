Дорогие квадраты: почему челябинские новостройки подорожали до 8,7 млн рублей

В среднем новые квартиры за год подорожали на 17%
Челябинские квартиры в новостройках за год подорожали на 17%. В среднем новое жилье в городе продается по 8 680 000 рублей за объект, по 160 000 рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске цены на квартиры выросли из-за падения объемов строительства. В среднем предложение за год сократилось на 18%. У покупателей уменьшился выбор, дешевые квартиры разбирают в первую очередь, что также поднимает планку средней цены», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В целом по России жилая недвижимость в среднем подорожала на 10,3%, до 8 098 677 рублей за объект. Сильнее всего квартиры в новостройках выросли в цене в Грозном (+34,9%), Магнитогорске (32,5%), Курске (+26,3%) и Владикавказе (+22,2%). В Московской области квадратный метр подорожал на 6,7% до 209 394 рублей. В Санкт-Петербурге новые квартиры стали стоить на 13,1% дороже, их продают по 290 760 рублей за квадратный метр.
Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в 2026 году ситуация на рынке новостроек будет зависеть от того, снизится ли ключевая ставка. Если снижения не будет, и ставка останется на высоком уровне, новые квартиры продаваться не будут, офисы продаж застройщиков продолжат пустовать. В том случае, если «ключ» пойдет вниз, жители региона будут снимать деньги с банковских депозитов и вкладывать их в жилую недвижимость.