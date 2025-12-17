На фиксацию нарушений ПДД в Воронежской области направят 139 млн рублей

Источник финансирования — облбюджет. Победитель тендера должен с даты заключения контракта по 26 декабря 2026 года настраивать и обслуживать технические средства автоматической фиксации (ТСАФ).
Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 14 января, итоги подведут 19-го.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в конце ноября воронежские власти уже объявляли торги на фиксацию нарушений ПДД с использованием ТСАФ 189 млн руб. Накануне стало известно, что торги были приостановлены в связи с жалобами «Мегафона» и компании «НИЦ ПМ-Ростест» на условия контракта.