Иркутская область увеличила экспорт мороженого на 15,1%

Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, такие результаты помогают региону в достижении целей федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Сегодня мороженое из Приангарья — это продукт с высоким экспортным потенциалом. Основными заграничными рынками сбыта регионального мороженого остаются Китай, Монголия, Южная Осетия, и страны Центральной Азии», — сказала Марина Кожарина.