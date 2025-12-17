Иркутская область увеличила экспорт мороженого на 15,1%

Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, такие результаты помогают региону в достижении целей федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Сегодня мороженое из Приангарья — это продукт с высоким экспортным потенциалом. Основными заграничными рынками сбыта регионального мороженого остаются Китай, Монголия, Южная Осетия, и страны Центральной Азии», — сказала Марина Кожарина.
Популярность холодного лакомства определяется высоким качеством продукции. В процессе производства фабрики Приангарья используют натуральные компоненты, а также сырье местного производства, отмечает пресс-служба Правительства региона.
Напомним, основными производителями мороженого в Иркутской области являются ООО «Ангария» Фабрика мороженого’и ООО «Фабрика Мороженого СМК». В ассортименте у предприятий — более 100 наименований мороженого.