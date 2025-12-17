«Я обескуражен, если что — дальше без меня»: тюменский бизнесмен прокомментировал иск прокуратуры

За летний сезон пляж бесплатно посетили 45 000 человек.
Тюменский бизнесмен Александр Андросов — генеральный директор ООО «Вертикальный мир», у которого прокуратура требует вернуть деньги, полученные за содержание первого бесплатного городского пляжа на озере Круглое, прокомментировал ситуацию. Свою позицию, в частности о том, готов ли он возвратить 1,3 миллиона рублей, тюменец озвучил в разговоре с URA.RU.
«Я о разбирательстве узнал вчера, от юриста. Изначально у нас по организации пляжа был тестовый период, мы постоянно об этом говорили. В мае невозможно было сказать, какая погода будет в июле, или, к примеру, в августе. И будем ли мы к тому моменту заниматься пляжем, нужно ли это будет. Много могло случиться факторов. Открыли, посмотрели, что все нормально, и продолжили. То, что в этом видят какой-то злой умысел — жаль, конечно», — отметил Андросов.
В своем иске прокуратура указывает на то, что в действиях «Службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Тюмени» и ООО «Вертикальный мир» усматриваются признаки дробления контрактов и ограничения конкуренции. То есть вместо того, чтобы заключить один крупный договор на всю сумму, их было несколько на меньшую стоимость, поэтому проводили их по процедуре закупки у единственного поставщика.
По словам Александра Андросова организация городского пляжа была первым подобным проектом в городе для всех сторон. Полученные деньги тратились на уборку, содержание, оплату труда спасателей и прочее. Для горожан пользование зоной отдыха было абсолютно бесплатным, за сезон пляж посетили 45 000 человек.
«К сожалению, требования к нам выдвигают постфактум. Узнавать об этом сейчас, конечно, не очень приятно. Я обескуражен. Если суд решит, что деньги надо вернуть — вернем, что же поделать. Но когда снова наступит сезон, то пляж точно продолжит работу уже не со мной», — подытожил бизнесмен.
Как ранее писало URA.RU, прокуратура требует у компании возвратить в бюджет почти 1,3 миллиона рублей. Городской пляж — не первый проект «Вертикального мира». До этого он запустил каток «Сердце Тюмени», в ближайшее время откроется ледовая площадка в «Комарово парке».