«Я обескуражен, если что — дальше без меня»: тюменский бизнесмен прокомментировал иск прокуратуры

«Я о разбирательстве узнал вчера, от юриста. Изначально у нас по организации пляжа был тестовый период, мы постоянно об этом говорили. В мае невозможно было сказать, какая погода будет в июле, или, к примеру, в августе. И будем ли мы к тому моменту заниматься пляжем, нужно ли это будет. Много могло случиться факторов. Открыли, посмотрели, что все нормально, и продолжили. То, что в этом видят какой-то злой умысел — жаль, конечно», — отметил Андросов.