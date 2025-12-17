Суд заставил экс-руководителя челябинского завода и бизнесмена выплатить 200 млн

Дело рассматривалось в Арбитражном суде Челябинской области.
Арбитражный суд обязал экс-руководителя Челябинского трубного опытно-экспериментального завода (АО ЧТОЭЗ) Ирину Витковскую и бизнесмена Александра Севостьянова выплатить более 200 миллионов рублей в рамках банкротства предприятия. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Взыскать с Витковской Ирины Валерьевны и Севостьянова Александра Николаевича в конкурсную массу АО “ЧТОЭЗ” в порядке привлечения к субсидиарной ответственности сумму денежных средств в размере 219 026 353 ₽ 90 коп. в солидарном порядке», — сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области. В суд с заявлением о привлечении Витковской и Севостьянова к субсидиарной ответственности обратился конкурсный управляющий Антон Бусыгин.
Севостьянов был руководителем ЗАО «Энергетические проекты», которое числилось в списке акционеров ЧТОЭЗ. Организация была ликвидирована в январе 2023 года из-за недостоверных данных о юрлице в ЕГРЮЛ.
Основным видом деятельности АО «ЧТОЭЗ» было производство машин и оборудования. Предприятие было признано банкротом в 2022 году. Инициатором процесса стала налоговая служба, самым крупным кредитором числился «Россельхозбанк» с требованием в 203 миллиона рублей.