Суд заставил экс-руководителя челябинского завода и бизнесмена выплатить 200 млн

«Взыскать с Витковской Ирины Валерьевны и Севостьянова Александра Николаевича в конкурсную массу АО “ЧТОЭЗ” в порядке привлечения к субсидиарной ответственности сумму денежных средств в размере 219 026 353 ₽ 90 коп. в солидарном порядке», — сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области. В суд с заявлением о привлечении Витковской и Севостьянова к субсидиарной ответственности обратился конкурсный управляющий Антон Бусыгин.