Бюджет Перми на 2026−2028 годы принят во втором чтении

Запланирован комплексный ремонт 4 учреждений дополнительного образования в Свердловском, Кировском и Индустриальном районах города Перми. Дополнительно выделено более 150 млн рублей на создание школы креативных индустрий на базе музыкальной школы «Кварта». На ремонт детского оздоровительного лагеря «Фортуна» — 150 млн рублей, на ремонт и оснащение библиотек по модельному стандарту направлено около 400 млн рублей. Дополнительно предусмотрено 52 млн на обустройство спортивных площадок и хоккейных коробок. На приобретение спортивной экипировки и инвентаря для занятий детей в спортивных школах в рамках федеральных стандартов — 200 млн рублей ежегодно.