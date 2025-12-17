Бюджет Перми на 2026−2028 годы принят во втором чтении

Главный финансовый документ сохраняет свою социальную направленность. В бюджете заложены средства на строительство и ремонт учреждений социальной сферы, а также строительство и реконструкцию дорог, переселение граждан из аварийного жилья.
Основные параметры бюджета утверждены депутатами Думы в первом чтении 18 ноября. Для подготовки документа ко второму чтению была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители администрации города, депутаты и эксперты Пермской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города. Рабочей группой была рассмотрена 131 поправка, поступившая от городской администрации, Контрольно-счетной палаты и депутатского корпуса. По результатам заседания рабочей группы проект бюджета был подготовлен для его рассмотрения во втором чтении.
— Внесенные поправки и предложения позволили сделать документ более сбалансированным и отвечающим нуждам пермяков. Благодарю депутатов за поддержку и конструктивные предложения, — сообщил Эдуард Соснин в телеграм-канале.
Так, доходы бюджета Перми в 2026 году составят 66,7 млрд рублей, в 2027 году — 68,3 млрд, в 2028 году — свыше 66,1 млрд. Расходы бюджета в 2026 году — 69,8 млрд рублей, в 2027-м — 71,6 млрд, в 2028-м — 65 млрд рублей.
В бюджете города Перми предусмотрено 4,6 млрд рублей на строительство школ в Ленинском, Индустриальном районах, а также Инженерной школы по улице Академика Веденеева. На модернизацию школьных систем образования в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» выделено более 3 млрд рублей. На обустройство школьных дворов в рамках краевого проекта «Школьный двор» в бюджете города предусмотрено 149 млн рублей, такой же объем средств выделен из бюджета Пермского края.
Запланирован комплексный ремонт 4 учреждений дополнительного образования в Свердловском, Кировском и Индустриальном районах города Перми. Дополнительно выделено более 150 млн рублей на создание школы креативных индустрий на базе музыкальной школы «Кварта». На ремонт детского оздоровительного лагеря «Фортуна» — 150 млн рублей, на ремонт и оснащение библиотек по модельному стандарту направлено около 400 млн рублей. Дополнительно предусмотрено 52 млн на обустройство спортивных площадок и хоккейных коробок. На приобретение спортивной экипировки и инвентаря для занятий детей в спортивных школах в рамках федеральных стандартов — 200 млн рублей ежегодно.
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог — 1,9 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту, по улицам Монастырской, Агатовой, реконструкцию улицы Карпинского, Комсомольского проспекта.
Значительный объем средств планируется направить на переселение граждан из аварийного жилья — 6,7 млрд рублей. С учетом краевой поддержки на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов и устройство архитектурной подсветки предусмотрено свыше 2 млрд рублей в 2026—2027 годах.
На благоустройство дворов выделено 771 млн рублей. На ремонт пешеходных мостиков и лестниц, соединяющих городские микрорайоны, направлено 192 млн рублей. На обустройство 70 контейнерных площадок нового образца и содержание мест накопления ТКО на территории индивидуальной жилой застройки предусмотрено 265 млн рублей.
В трехлетнем периоде продолжится строительство общественных центров. В 2026 году начнется строительство зданий под их размещение в Свердловском и Орджоникидзевском районах города. На реализацию инициативных проектов предусмотрено 165 млн рублей.