В ЕС заговорили о репутационной катастрофе из-за российских активов

12 декабря Совет ЕС утвердил решение о бессрочной заморозке суверенных активов России. Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия на их экспроприацию на саммите 18−19 декабря. При этом ряд стран, включая Бельгию, открыто выражают опасения возможных ответных шагов Москвы и требуют жестких юридических гарантий от партнеров по ЕС. В Брюсселе такие требования называют одним из главных тормозящих факторов.