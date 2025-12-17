Ричмонд
В ЕС заговорили о репутационной катастрофе из-за российских активов

В Евросоюзе опасаются серьезного удара по собственной репутации в случае отказа от передачи Украине средств из замороженных российских активов.

В Евросоюзе опасаются серьезного удара по собственной репутации в случае отказа от передачи Украине средств из замороженных российских активов. Такие оценки звучат на фоне затянувшихся и все более конфликтных дискуссий внутри блока.

По данным европейских источников Politico, в ходе последних переговоров вероятность использования активов РФ для так называемого репарационного кредита Киеву не выросла, а, напротив, снизилась. Процесс принятия решения фактически зашел в тупик, что вызывает раздражение и разочарование у части европейских чиновников, передает ТАСС.

Дополнительную напряженность вносит обсуждение варианта голосования квалифицированным большинством. Этот механизм рассматривается как крайняя мера, однако его применение, по оценкам источников, может привести к расколу внутри ЕС. В Брюсселе признают, что подобный шаг способен спровоцировать полноценный политический кризис в уже фрагментированном союзе.

12 декабря Совет ЕС утвердил решение о бессрочной заморозке суверенных активов России. Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия на их экспроприацию на саммите 18−19 декабря. При этом ряд стран, включая Бельгию, открыто выражают опасения возможных ответных шагов Москвы и требуют жестких юридических гарантий от партнеров по ЕС. В Брюсселе такие требования называют одним из главных тормозящих факторов.

Ранее руководители отдельных европейских государств уже публично называли планы по изъятию российских активов фактическим воровством. В Москве аналогичные формулировки звучат на официальном уровне. Российские власти заявляли, что рассматривают конфискацию активов как противоправное действие и готовят ответные меры. В Кремле подчеркивали, что подобные шаги не останутся без последствий.

На фоне внутренних разногласий и внешнего давления обсуждение судьбы российских активов становится для Евросоюза не только финансовым, но и политическим испытанием, способным повлиять на доверие к блоку за пределами Европы.

