Выяснилось, что дело по квартире Долиной станет ориентиром для судов

Верховный суд России включит спор о квартире народной артистки Ларисы Долиной в обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. Речь идет о резонансном процессе, который завершился признанием законным перехода жилья в центре Москвы к покупателю.
Как сообщили в Верховном суде, по поручению Игоря Краснова сразу три коллегии — по гражданским, административным и экономическим делам — готовят обобщающий обзор. В него войдет и недавнее решение, окончательно закрепившее право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье.
Обзоры судебной практики используются для выработки единых подходов при рассмотрении аналогичных споров. Суды нижестоящих инстанций обязаны ориентироваться на включенные в них примеры при вынесении решений.
Ранее Верховный суд признал Полину Лурье законной собственницей квартиры, купленной у Ларисы Долиной за 112 млн рублей. Тем самым были отменены предыдущие судебные акты, которыми недвижимость оставлялась за певицей. В ходе разбирательств Долина заявляла, что заключала сделку под влиянием мошенников.
Пока шли судебные процессы, артистка продолжала проживать в спорной квартире. В решении Верховного суда указано, что в случае отказа освободить жилье добровольно вопрос будет решен в принудительном порядке.
Включение этого дела в обзор практики фактически превращает его в ориентир для всей судебной системы и закрепляет позицию Верховного суда по спорам, связанным с оспариванием сделок с недвижимостью.
