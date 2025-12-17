Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что дело по квартире Долиной станет ориентиром для судов

Верховный суд России включит спор о квартире народной артистки Ларисы Долиной в обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью.

Верховный суд России включит спор о квартире народной артистки Ларисы Долиной в обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. Речь идет о резонансном процессе, который завершился признанием законным перехода жилья в центре Москвы к покупателю.

Как сообщили в Верховном суде, по поручению Игоря Краснова сразу три коллегии — по гражданским, административным и экономическим делам — готовят обобщающий обзор. В него войдет и недавнее решение, окончательно закрепившее право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье.

Обзоры судебной практики используются для выработки единых подходов при рассмотрении аналогичных споров. Суды нижестоящих инстанций обязаны ориентироваться на включенные в них примеры при вынесении решений.

Ранее Верховный суд признал Полину Лурье законной собственницей квартиры, купленной у Ларисы Долиной за 112 млн рублей. Тем самым были отменены предыдущие судебные акты, которыми недвижимость оставлялась за певицей. В ходе разбирательств Долина заявляла, что заключала сделку под влиянием мошенников.

Пока шли судебные процессы, артистка продолжала проживать в спорной квартире. В решении Верховного суда указано, что в случае отказа освободить жилье добровольно вопрос будет решен в принудительном порядке.

Включение этого дела в обзор практики фактически превращает его в ориентир для всей судебной системы и закрепляет позицию Верховного суда по спорам, связанным с оспариванием сделок с недвижимостью.

Читайте также: Полина Лурье потребовала в Верховном суде силой выселить Долину из квартиры.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше