Татарстанцам объяснили, включается ли самозанятость в страховой стаж для пенсии

Жители Татарстана, как и все граждане России, для получения страховой пенсии должны иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Однако работа в статусе самозанятого без уплаты обязательных взносов в Пенсионный фонд не засчитывается в этот стаж и не приносит баллов.