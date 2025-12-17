Татарстанцам объяснили, включается ли самозанятость в страховой стаж для пенсии

Жители Татарстана, как и все граждане России, для получения страховой пенсии должны иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Однако работа в статусе самозанятого без уплаты обязательных взносов в Пенсионный фонд не засчитывается в этот стаж и не приносит баллов.
В то же время самозанятые имеют возможность самостоятельно формировать свою будущую пенсию. Для этого необходимо подключиться к программе добровольного пенсионного страхования через приложение «Мой налог» и начать платить взносы в Социальный фонд России. Эти начисления будут конвертированы в пенсионные баллы и учтены при расчете выплаты.
Если человек не наберет необходимые баллы и стаж, он сможет претендовать только на социальную пенсию, которая назначается позже и имеет фиксированный размер. Поэтому самозанятым важно заранее позаботиться о своем пенсионном обеспечении.