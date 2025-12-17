В Самарской области выявили недостоверное декларирование 1,9 млн тонн зерна

С начала года в Самарской области обнаружили 424 декларации о соответствии зерновой продукции общим весом 1,9 млн тонн, зарегистрированные с нарушениями требований технического регламента Таможенного союза. Об этом сообщает ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.