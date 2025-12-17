Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах 30,4 рубля в день

Белстат сказал, что белорусы в среднем тратят в магазинах 30,4 рубля в день. Подробности озвучили в Национальном статистическом комитете.
По информации ведомства, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2025 года составил 30,4 рубля. И напомнили, что за аналогичный период 2024 года сумма была 27,1 рубля.
Вместе с тем розничный товарооборот с января по ноябрь 2025 года составил 92,6 миллиарда рублей. Что касается организаций торговли, то за указанный период года розничный товарооборот оказался 88,5 миллиарда рублей. В Белстате отметили, что на организации торговли пришлось 95,6% розничного товарооборота Беларуси.
Тем временем Белстат сказал, что белорусы тратят на питание 37,2% своих доходов, а на оплату услуг 24,7%.
