В крае 155 семей переселились из районов Крайнего Севера

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 155 семей из районов Крайнего Севера переедут в территории с более благоприятными климатическими условиями.

Источник: НИА Красноярск

Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат гражданам завершилась. Переселение в районы проходит за счёт федерального и краевого бюджетов по программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан». В этом году получателями выплат стали жители Норильска, а также Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского, Эвенкийского муниципальных округов.

Право на получение выплаты имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет, а также не имеющие жилья за пределами районов Крайнего Севера. К выделенной сумме можно добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе страны. Средний размер социальной выплаты на семью из двух человек составляет около 5,5 млн рублей.