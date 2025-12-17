В крае 155 семей переселились из районов Крайнего Севера

Право на получение выплаты имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет, а также не имеющие жилья за пределами районов Крайнего Севера. К выделенной сумме можно добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе страны. Средний размер социальной выплаты на семью из двух человек составляет около 5,5 млн рублей.