В Москве готовят к началу тестирования четвертый беспилотный трамвай

Он также добавил, что в сентябре 2025 года в столице начал курсировать первый в России полностью беспилотный трамвай «Львенок-Москва», который ежедневно работает в графике стандартных восьмичасовых смен. За это время пассажиры совершили на нем более 45 тысяч поездок. Кроме того, на линию вышли два беспилотных испытательных трамвая-лаборатории, которые собирают данные для отрисовки высокоточной карты новых маршрутов и тестирования разработанного функционала.