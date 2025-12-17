Ричмонд
Крупнейший эндаумент-фонд в Прикамье сменил управляющую компанию

Целевой капитал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в размере 23 млн руб. передан в управление АО «Регион Эссет Менеджмент», сообщили в вузе.

Источник: Reuters

Задача УК — обеспечить стабильный доход, который эндаумент-фонд Пермского университета ежегодно направляет на свои проекты. «Компания понимает нашу миссию, необходимость баланса между доходностью и надежностью», — отметила директор фонда целевого капитала ПГНИУ Ксения Пунина.

Эндаумент-фонд Пермского университета был зарегистрирован в апреле 2014 года. Он оказывает целевую поддержку факультетам, реализовывает стипендиальные программы, развивает Музей истории ПГНИУ и ботанический сад. На декабрь 2025 года объем целевого капитала достиг почти 20 млн руб. Это крупнейший эндаумент-фонд в регионе.

«Регион Эссет Менеджмент» основан в 2002 году и специализируется на управлении активами институциональных инвесторов: негосударственных пенсионных фондов, фондов целевого капитала, страховых компаний, государственных фондов, саморегулируемых организаций. На текущий момент компания управляет средствами 38 целевых капиталов в различных сферах.