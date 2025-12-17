Крупнейший эндаумент-фонд в Прикамье сменил управляющую компанию

Эндаумент-фонд Пермского университета был зарегистрирован в апреле 2014 года. Он оказывает целевую поддержку факультетам, реализовывает стипендиальные программы, развивает Музей истории ПГНИУ и ботанический сад. На декабрь 2025 года объем целевого капитала достиг почти 20 млн руб. Это крупнейший эндаумент-фонд в регионе.