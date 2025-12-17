Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми научились делать сыродавленное масло и шоколад без сахара

Предприниматели планируют выход на рынок Казахстана и Индонезии.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье создатели семейного бизнеса супруги Максим Ладкин и Юлия Чвирова наращивают выпуск необычной для региона продукции. Несколько лет назад они заинтересовались изготовлением масла в домашних условиях. Купили ручной пресс и начали производить несколько его видов.

За три года пермская ассортимент продукции компании «Маслолад» превысил 100 наименований товаров. Пермяки научились производить качественные сыродавленные масла холодного отжима, натуральные пасты из орехов и семян, шоколад ручной работы без сахара, свежевыжатый гранатовый сок. Особой популярностью пользуются цельнозерновой бездрожжевой хлеб, эфирные масла и аромароллеры.

Нарастить объем, увеличить продажи и сбыт позволили грантовые средства. На них предприниматели закупили современное и экологичное оборудование. В этом году число клиентов и оборот компании выросли в два раза.

Расширить географию клиентов позволило сотрудничество с краевым Центром поддержки экспорта. Пермяки ведут переговоры и планируют заключить контракты на поставки продукции в Казахстан и Индонезию.

Шеф-повар из Перми борется за 5 млн рублей в шоу на федеральном канале. В шоу «Русский шеф» принимают участие 100 поваров со всей страны.