В Перми научились делать сыродавленное масло и шоколад без сахара

В Прикамье создатели семейного бизнеса супруги Максим Ладкин и Юлия Чвирова наращивают выпуск необычной для региона продукции. Несколько лет назад они заинтересовались изготовлением масла в домашних условиях. Купили ручной пресс и начали производить несколько его видов.