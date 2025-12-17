В Перми научились делать сыродавленное масло и шоколад без сахара

В Прикамье создатели семейного бизнеса супруги Максим Ладкин и Юлия Чвирова наращивают выпуск необычной для региона продукции. Несколько лет назад они заинтересовались изготовлением масла в домашних условиях. Купили ручной пресс и начали производить несколько его видов.
За три года пермская ассортимент продукции компании «Маслолад» превысил 100 наименований товаров. Пермяки научились производить качественные сыродавленные масла холодного отжима, натуральные пасты из орехов и семян, шоколад ручной работы без сахара, свежевыжатый гранатовый сок. Особой популярностью пользуются цельнозерновой бездрожжевой хлеб, эфирные масла и аромароллеры.
Нарастить объем, увеличить продажи и сбыт позволили грантовые средства. На них предприниматели закупили современное и экологичное оборудование. В этом году число клиентов и оборот компании выросли в два раза.
Расширить географию клиентов позволило сотрудничество с краевым Центром поддержки экспорта. Пермяки ведут переговоры и планируют заключить контракты на поставки продукции в Казахстан и Индонезию.
Шеф-повар из Перми борется за 5 млн рублей в шоу на федеральном канале. В шоу «Русский шеф» принимают участие 100 поваров со всей страны.