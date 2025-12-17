Сеть супермаркетов «Корзинка» опровергла слухи о задержании своего сотрудника за домогательства

В пресс-службе «Корзинки» официально опровергли данную информацию. Как сообщили представители сети, лицо, фигурирующее в публикациях, не является их сотрудником. Проверка показала, что этот человек был обычным посетителем магазина.
По подтверждённым данным, в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Компания незамедлительно передала информацию о происшествии в правоохранительные органы и оказала полное содействие при проведении проверки в соответствии с законодательством.
В «Корзинке» подчёркивают: любые формы домогательств в отношении сотрудников или посетителей магазинов являются абсолютно неприемлемыми. Сеть занимает принципиальную позицию против любых проявлений домогательств и последовательно защищает право своих сотрудников на безопасность, уважение и защиту достоинства на рабочем месте.
Кроме того, «Корзинка» поддерживает инициативы, направленные на борьбу с домогательствами, повышение культуры уважительного поведения и создание безопасной среды, как внутри компании, так и в обществе в целом.