Сеть супермаркетов «Корзинка» опровергла слухи о задержании своего сотрудника за домогательства

Vaib.uz (Узбекистан. 17 декабря). В социальных сетях появилась информация о том, что 14 декабря якобы сотрудник сети супермаркетов «Корзинка» был заключён под стражу за домогательства в отношении незнакомой женщины. Эта новость быстро распространилась и вызвала широкий резонанс.