Сеть супермаркетов «Корзинка» опровергла слухи о задержании своего сотрудника за домогательства

Vaib.uz (Узбекистан. 17 декабря). В социальных сетях появилась информация о том, что 14 декабря якобы сотрудник сети супермаркетов «Корзинка» был заключён под стражу за домогательства в отношении незнакомой женщины. Эта новость быстро распространилась и вызвала широкий резонанс.

Источник: Vaib.Uz

В пресс-службе «Корзинки» официально опровергли данную информацию. Как сообщили представители сети, лицо, фигурирующее в публикациях, не является их сотрудником. Проверка показала, что этот человек был обычным посетителем магазина.

По подтверждённым данным, в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Компания незамедлительно передала информацию о происшествии в правоохранительные органы и оказала полное содействие при проведении проверки в соответствии с законодательством.

В «Корзинке» подчёркивают: любые формы домогательств в отношении сотрудников или посетителей магазинов являются абсолютно неприемлемыми. Сеть занимает принципиальную позицию против любых проявлений домогательств и последовательно защищает право своих сотрудников на безопасность, уважение и защиту достоинства на рабочем месте.

Кроме того, «Корзинка» поддерживает инициативы, направленные на борьбу с домогательствами, повышение культуры уважительного поведения и создание безопасной среды, как внутри компании, так и в обществе в целом.