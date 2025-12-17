В Прикамье работодатель не хотел платить родным погибшего на производстве

Обращение от родственника погибшего прикамца поступило из Соликамского округа. Местный житель рассказал, что его близкий родственник погиб на одном из местных производств. После трагедии работодателю была направлена просьба о выплате компенсации за инцидент. Тем не менее компания отказала.