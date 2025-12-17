В Прикамье работодатель не хотел платить родным погибшего на производстве

Работодатель мужчины, погибшего на производстве в Пермском крае, не хотел выплачивать компенсацию родным рабочего, сообщает прокуратура региона.
Обращение от родственника погибшего прикамца поступило из Соликамского округа. Местный житель рассказал, что его близкий родственник погиб на одном из местных производств. После трагедии работодателю была направлена просьба о выплате компенсации за инцидент. Тем не менее компания отказала.
Из-за нарушения своих прав мужчина обратился за помощью в прокуратуру Пермского края. Ведомство разобралось в ситуации и нашло нарушения.
«Установлено, что работодателем необоснованно отказано в выплате, что послужило основанием для обращения прокурора с иском в суд в защиту прав и законных интересов заявителя», — рассказывает надзорный орган.
Соликамский городской суд рассмотрел иск прокурора и назначил родственнику выплату в 500 тысяч рублей.