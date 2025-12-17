Ричмонд
На повышение зарплаты учителя могут рассчитывать только в сентябре — министр

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Повышение заработной платы для молдавских педагогов произойдет не раньше осени будущего года, когда правительство планирует ввести в действие новый закон об оплате труда, об этом на брифинге по завершении заседания правительства объявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Источник: Sputnik.md

«Если мы сейчас произведем эти повышения, во-первых, они будут в долг, а во-вторых, когда у нас будет новый закон о заработной плате, это сможет частично противоречить некоторым формулам и механизмам расчета их заработной платы. Так что наше обязательство заключается не в том, что в этом году не будет повышения. Если оно начнется немного позже, мы нацелены на 1 сентября, когда у нас будет новый закон о заработной плате, когда у нас будет дополнительный доход, чтобы это было ответственное повышение», — отметил министр.

По словам министра, учителя составляют самую многочисленную статью расходов в государственном секторе наряду с полицейскими, врачами, социальными работниками и другими категориями сотрудников.

Ранее министр образования и науки Дан Перчун подтвердил, что учителя не получат повышения заработной платы с 1 января 2026 года. Он упомянул, что возможное повышение может быть рассмотрено только с сентября следующего года, не называя конкретных цифр и ссылаясь на бюджетные ограничения и приоритеты правительства.

Во вторник, 16 декабря, учителя организовали акцию протеста на рабочих местах с требованием повышения оплаты труда. Во время акции учителя зачитали статью 43 Конституции Республики Молдова, гарантирующую право на труд и справедливую заработную плату.