На повышение зарплаты учителя могут рассчитывать только в сентябре — министр

«Если мы сейчас произведем эти повышения, во-первых, они будут в долг, а во-вторых, когда у нас будет новый закон о заработной плате, это сможет частично противоречить некоторым формулам и механизмам расчета их заработной платы. Так что наше обязательство заключается не в том, что в этом году не будет повышения. Если оно начнется немного позже, мы нацелены на 1 сентября, когда у нас будет новый закон о заработной плате, когда у нас будет дополнительный доход, чтобы это было ответственное повышение», — отметил министр.