Добычу полезных ископаемых прекратили на сельхозземлях Первомайского района Крыма

Компания использовала земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственных целей, для добычи полезных ископаемых. Поскольку земли данной категории могут использоваться исключительно для сельскохозяйственных нужд, прокурор обратился в суд с иском о запрете использования земельных участков, а также о проведении мероприятий по восстановлению плодородия почвы. Суд удовлетворил требования прокурора.