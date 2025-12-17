Ричмонд
Добычу полезных ископаемых прекратили на сельхозземлях Первомайского района Крыма

Деятельность приостановлена по иску природоохранного прокурора.

Источник: прокуратура Крыма

В Крыму остановили неправомерную добычу полезных ископаемых. По иску природоохранного прокурора эта деятельность приостановлена в Первомайском районе.

Компания использовала земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственных целей, для добычи полезных ископаемых. Поскольку земли данной категории могут использоваться исключительно для сельскохозяйственных нужд, прокурор обратился в суд с иском о запрете использования земельных участков, а также о проведении мероприятий по восстановлению плодородия почвы. Суд удовлетворил требования прокурора.