Более 47 млн рублей долгов по зарплате выплатила нижегородская IT-компания

После проверки инспекторы подтвердили наличие задолженности. Руководству компании направили официальное предупреждение о недопустимости подобных нарушений и потребовали погасить долги.
Кроме того, информация о нарушениях была передана в прокуратуру Нижегородской области. В отношении компании возбудили административное дело по статье 5.27 КоАП РФ. В результате «АДЕПТ» был оштрафован.
После вмешательства надзорных органов компания начала погашать долги. С августа по декабрь 2025 года сотрудникам выплатили более 47 млн рублей.
Однако полностью проблему решить пока не удалось. По данным на 10 декабря 2025 года, задолженность по зарплате за сентябрь и октябрь всё ещё превышает 34 млн рублей. В компании сейчас работают 199 человек.
Как сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, предприятие продолжает выплаты по мере поступления средств на расчетный счет.