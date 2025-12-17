Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 47 млн рублей долгов по зарплате выплатила нижегородская IT-компания

Гострудинспекция в Нижегородской области выявила серьезные нарушения в сфере оплаты труда в нижегородской IT-компании ООО «АДЕПТ». Поводом для проверки стали обращения сотрудников, которые пожаловались на задержки заработной платы, сообщили в надзорном органе.

Источник: НИА-Нижний Новгород

После проверки инспекторы подтвердили наличие задолженности. Руководству компании направили официальное предупреждение о недопустимости подобных нарушений и потребовали погасить долги.

Кроме того, информация о нарушениях была передана в прокуратуру Нижегородской области. В отношении компании возбудили административное дело по статье 5.27 КоАП РФ. В результате «АДЕПТ» был оштрафован.

После вмешательства надзорных органов компания начала погашать долги. С августа по декабрь 2025 года сотрудникам выплатили более 47 млн рублей.

Однако полностью проблему решить пока не удалось. По данным на 10 декабря 2025 года, задолженность по зарплате за сентябрь и октябрь всё ещё превышает 34 млн рублей. В компании сейчас работают 199 человек.

Как сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, предприятие продолжает выплаты по мере поступления средств на расчетный счет.