Юрист Бахилин: мошеннические схемы могут развернуться против продавцов квартир

«Верховный суд принял решение в пользу покупателя. Насколько мне известно, именно так в подобных делах раньше и было. То есть, сделка между продавцом и покупателем не имеет никакого отношения к “сделке” между продавцом и мошенником. Во время заседания адвокат продавца сказала очень важную вещь: деньги надо требовать с мошенника. Именно так у нас происходит в других делах о мошенничестве: например, когда человек берет кредит, чтобы отдать деньги мошеннику, ответственность не перекладывается на банки», — сказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.