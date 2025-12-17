Кабмин Молдовы утвердил размер минимальной и средней зарплаты на 2026 год

Напомним, ранее профсоюзы потребовали срочно рассмотреть в Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам проекты законов о госбюджете, бюджетах социального и медицинского страхования, а также поправки в Закон о единой системе оплаты труда и решения правительства относительно минимальной заработной платы в стране на 2026 год. Они выразили категорическое несогласие с положениями, которые заложены в эти документы. Однако требования профсоюзов, как очевидно, были проигнорированы.