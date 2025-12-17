Кабмин Молдовы утвердил размер минимальной и средней зарплаты на 2026 год

Так, с 1 января будущего года минимальная заработная плата в стране увеличится на 15%, с 5500 до 6300 леев в месяц (319 евро).
Также с 1 января с 16 100 леев до 17 400 леев (880 евро) вырастет размер средней месячной заработной платы в экономике.
«Повышение размера заработной платы будет способствовать повышению привлекательности предложений о работе, мотивации сотрудников и обеспечению стабильности рабочей силы за счет конкурентоспособных пакетов оплаты труда», — заявили в кабмине.
Для поддержки семей с детьми будет увеличено единовременное пособие по рождению рождения ребенка. С 1 января 2026 года оно составит 21 886 леев (1108 евро), на 536 леев больше, чем в предыдущем году. В кабмине также подчеркнули, что «это увеличение на 130% по сравнению с пособием в 9459 леев в 2021 году».
По данным Национальной кассы социального страхования, в 2026 году будет выплачено более 36 тысяч таких пособий.
Напомним, ранее профсоюзы потребовали срочно рассмотреть в Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам проекты законов о госбюджете, бюджетах социального и медицинского страхования, а также поправки в Закон о единой системе оплаты труда и решения правительства относительно минимальной заработной платы в стране на 2026 год. Они выразили категорическое несогласие с положениями, которые заложены в эти документы. Однако требования профсоюзов, как очевидно, были проигнорированы.
На этой неделе в парламенте страны предстоит рассмотрение во втором, окончательном чтении законопроектов о госбюджете, а также бюджетах социального и медицинского страхования на будущий год.