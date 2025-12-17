Крупный белорусский банк ввел ограничения по снятию наличных с карт

В Беларуси еще один крупный банк ввел ограничения для снятия наличных с банковских карт физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Банка БелВЭБ».
Так, банком вводятся дополнительные меры безопасности для владельцев платежных карт. На картах физлиц начинают действовать суточные лимиты на снятие наличных бесконтактным способом.
Ограничения вводятся с 19 декабря и будут затрагивать операции, которые выполняются с использованием технологии NFC (беспроводная связь ближнего поля). То есть коснутся как прямого использования карт, снабженных данной функцией, так и применения цифровых копий таких карт — токенов в платежных сервисах Белкарт Pay, Apple Pay, Google Pay.
— Ограничения будут действовать при работе с банкоматами «Банка БелВЭБ» и других банков, — прокомментировали в пресс-службе финучреждения.
Еще установлены фиксированные суточные лимиты, изменить которые по своему желанию у физлиц не будет возможности.
Так, в Беларуси максимальная сумма снятия наличных составит 1000 белорусских рублей, 300 долларов США или 300 евро. А за границей лимиты будут еще меньшими: 500 белорусских рублей, 150 долларов или 150 евро в сутки.
В банке обратили внимание, что при обычном контактном способе снятия наличных с карт будут сохраняться прежние условия и установленные лимиты.
