Крупный белорусский банк ввел ограничения по снятию наличных с карт

Ограничения вводятся с 19 декабря и будут затрагивать операции, которые выполняются с использованием технологии NFC (беспроводная связь ближнего поля). То есть коснутся как прямого использования карт, снабженных данной функцией, так и применения цифровых копий таких карт — токенов в платежных сервисах Белкарт Pay, Apple Pay, Google Pay.