Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный белорусский банк ввел ограничения по снятию наличных с карт

Белорусский банк заявил об ограничении снятия наличных с карт физлиц.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси еще один крупный банк ввел ограничения для снятия наличных с банковских карт физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Банка БелВЭБ».

Так, банком вводятся дополнительные меры безопасности для владельцев платежных карт. На картах физлиц начинают действовать суточные лимиты на снятие наличных бесконтактным способом.

Ограничения вводятся с 19 декабря и будут затрагивать операции, которые выполняются с использованием технологии NFC (беспроводная связь ближнего поля). То есть коснутся как прямого использования карт, снабженных данной функцией, так и применения цифровых копий таких карт — токенов в платежных сервисах Белкарт Pay, Apple Pay, Google Pay.

— Ограничения будут действовать при работе с банкоматами «Банка БелВЭБ» и других банков, — прокомментировали в пресс-службе финучреждения.

Еще установлены фиксированные суточные лимиты, изменить которые по своему желанию у физлиц не будет возможности.

Так, в Беларуси максимальная сумма снятия наличных составит 1000 белорусских рублей, 300 долларов США или 300 евро. А за границей лимиты будут еще меньшими: 500 белорусских рублей, 150 долларов или 150 евро в сутки.

В банке обратили внимание, что при обычном контактном способе снятия наличных с карт будут сохраняться прежние условия и установленные лимиты.

Ранее мы писали, что карты крупного банка могут не работать 15 и 19 декабря в Беларуси.

Перед этим «Беларусбанк» предупредил о масштабном обновлении и недоступности многих операций.

И стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко изменил арендную плату за землю.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше