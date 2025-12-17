Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала декабря в регион ввезли более 12 тысяч тонн мяса из стран Южной Америки и Китая

Чаще всего в регион импортировали говядину.

Источник: Калининград.Ru

С начала декабря в Калининградскую область ввезли более 12 тысяч тонн мяса из стран Южной Америки и Китая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

С 1 декабря в регион ввезли 7,9 тысячи тонн говядины из Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Кроме того, в Калининградскую область импортировали 4,5 тысячи тонн мяса птицы из Китая и Бразилии, а также 81 тонну свинины из Бразилии.

«После успешного завершения ветеринарного контроля, проведённого инспекторами управления Россельхознадзора по Калининградской области, вся продукция была допущена к ввозу на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что с начала года из Калининградской области экспортировали 110 тысяч тонн мясной продукции. Товар отправляли в другие регионы России.