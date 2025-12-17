С начала декабря в регион ввезли более 12 тысяч тонн мяса из стран Южной Америки и Китая

С начала декабря в Калининградскую область ввезли более 12 тысяч тонн мяса из стран Южной Америки и Китая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
С 1 декабря в регион ввезли 7,9 тысячи тонн говядины из Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Кроме того, в Калининградскую область импортировали 4,5 тысячи тонн мяса птицы из Китая и Бразилии, а также 81 тонну свинины из Бразилии.
«После успешного завершения ветеринарного контроля, проведённого инспекторами управления Россельхознадзора по Калининградской области, вся продукция была допущена к ввозу на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщали, что с начала года из Калининградской области экспортировали 110 тысяч тонн мясной продукции. Товар отправляли в другие регионы России.