Reuters: ФРГ, Франция и Испания не смогли договориться о создании истребителя пятого поколения

Осведомленные источники рассказали Reuters, что Франция рассчитывает принять решение по проекту в 2026 году, тогда как Германия надеялась, что это произойдет в 2025 году. Ранее страны собирались объявить о переходе проекта на следующий этап на встрече глав правительств Европейского союза на этой неделе в Брюсселе. Но теперь объявление отложено.