Reuters: ФРГ, Франция и Испания не смогли договориться о создании истребителя пятого поколения

Встреча министров обороны Франции, Германии и Испании на прошлой неделе не привела к прорыву в спасении проблемной франко-германо-испанской программы создания военных самолетов FCAS, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Проект FCAS стоимостью 100 млрд евро предполагал, что три страны к 2040 году совместно построят европейский истребитель пятого поколения на замену самолетам четвертого поколения Rafale и Eurofighter. Но теперь, согласно статье, это «очень маловероятно».

Осведомленные источники рассказали Reuters, что Франция рассчитывает принять решение по проекту в 2026 году, тогда как Германия надеялась, что это произойдет в 2025 году. Ранее страны собирались объявить о переходе проекта на следующий этап на встрече глав правительств Европейского союза на этой неделе в Брюсселе. Но теперь объявление отложено.

Поводом для спора между тремя странами стало желание французского военного подрядчика Dassault взять на себя ведущую роль в проекте, что Германия считает неприемлемым, отмечает Reuters.

Кроме того, у Франции, Германии и Испании возникли трудности, когда они попытались договориться о «боевом облаке» и системах беспилотников, которые предусмотрены в рамках проекта FCAS.

Еще одна проблема заключается в том, что военные самолеты нужны Франции и Германии для разных целей.

Франции необходимы самолеты, способные нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцами, тогда как Германия, у которой нет авианосцев, для перевозки ядерных боеголовок НАТО уже согласилась купить американские военные самолеты F-35.

Во вторник глава французской фирмы Dassault выразил сомнения по поводу будущего FCAS, заявив, что судьба проекта зависит от того, захочет ли Берлин пересмотреть свою зависимость от импорта вооружений из США.