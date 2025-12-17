Reuters: ФРГ, Франция и Испания не смогли договориться о создании истребителя пятого поколения

Проект FCAS стоимостью 100 млрд евро предполагал, что три страны к 2040 году совместно построят европейский истребитель пятого поколения на замену самолетам четвертого поколения Rafale и Eurofighter. Но теперь, согласно статье, это «очень маловероятно».
Осведомленные источники рассказали Reuters, что Франция рассчитывает принять решение по проекту в 2026 году, тогда как Германия надеялась, что это произойдет в 2025 году. Ранее страны собирались объявить о переходе проекта на следующий этап на встрече глав правительств Европейского союза на этой неделе в Брюсселе. Но теперь объявление отложено.
Кроме того, у Франции, Германии и Испании возникли трудности, когда они попытались договориться о «боевом облаке» и системах беспилотников, которые предусмотрены в рамках проекта FCAS.
Еще одна проблема заключается в том, что военные самолеты нужны Франции и Германии для разных целей.
Во вторник глава французской фирмы Dassault выразил сомнения по поводу будущего FCAS, заявив, что судьба проекта зависит от того, захочет ли Берлин пересмотреть свою зависимость от импорта вооружений из США.