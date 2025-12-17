Стратегия цифровой трансформации принесла Freedom Holding $1млрд

Freedom Holding Corp. отчиталась о рекордных результатах и фактически зафиксировала переход в новую лигу: из брокерского бизнеса — в масштаб-ную цифровую экосистему. Как ставка на ИИ и инфраструктуру меняет бизнес-модель компании, и почему ее СЕО Тимур Турлов тратит все больше времени не на финансы, а на коммуникацию с людьми — в материале «Газеты.Ru».
Только цифры.
По итогам первого полугодия 2025 финансового года выручка Freedom Holding Corp. превысила $1 млрд. Рост на 23% год к году, несмотря на высокую базу прошлых лет, подтверждает главное: ставка на экосистему сработала.
Как подчеркивает CEO холдинга Тимур Турлов: «Мы давно перестали быть просто брокером. Главный драйвер нашего роста — это фундаментальная диверсификация и синергия между банком, страхованием и инвестициями».
Стратегия цифровой трансформации компании дала экспоненциальный эффект: в 2024 фискальном году выручка увеличилась на 105%, в 2025 — на 23%.
Основная причина — в построении «Фридомом» инфраструктуры, где каждый клиент потребляет 3−4 продукта и становится частью единого цикла.
Как результат — резкий рост LTV (Lifetime Value — пожизненная ценность клиента), снижение стоимости привлечения клиента (CAC) и высокие финансовые метрики без затрат на отделения.
«Мы не тратимся на “кирпичи”, мы инвестируем в код и алгоритмы», — говорит Тимур Турлов, подводя итоги года.
Банк как локомотив, брокер как ДНК.
В 2025 году Freedom окончательно перестал быть набором направлений и стал единой платформой. Как отмечает Тимур Турлов, впервые «все части системы начали работать как единый организм».
Брокеридж продемонстрировал прирост выручки на 18%. Компания остается «главным окном в мир» для инвесторов Центральной Азии, обеспечивая доступ к мировым биржам.
По наблюдениям Тимура Турлова, клиенты Freedom переходят от спекулятивных стратегий («погоня за иксами на IPO») к более зрелому поведению — формируют долгосрочные инвестиционные портфели.
Банк — стал входной точкой в экосистему. Цифровая ипотека и автокредиты выдаются за сутки. Благодаря скорингу, масштабированию опыта и интеграции с SuperApp доход от кредитов вырос на 26%.
Страхование показало двузначный рост премий и трехзначный рост числа полисов. Продукты доступны в пару кликов, без агентов и посредников. По словам Турлова, это «самый красивый прорыв последних лет»: «Теперь это чистый финтех. Людям удобно застраховать машину в два клика в приложении, пока они пьют кофе».
Лайфстайл-сервисы (Ticketon, Travel и др.) удерживают ежедневное внимание пользователей. За счет интеграции в SuperApp они стали генераторами данных и точками входа в другие продукты холдинга. Рост выручки вне классических финсекторов «Фридома» составил 116%.
Freedom SuperApp: цифровой магнит и интерфейс будущего.
2,5 млн активных пользователей в месяц и 4 млн зарегистрированных клиентов сделали Freedom SuperApp самым скачиваемым прило-жением в Казахстане в 2025 году. Сегодня это не просто приложение, а цифровая основа всей работы с розничным бизнесом — ядро, через которое проходят ключевые сервисы компании.
«Человек заходит в наше суперприложение купить билет на концерт, а мы предлагаем открыть карту, получить кэшбэк или оформить рассрочку. Это и есть пользовательская витрина всей нашей экосистемы — через нее пользо-ватель взаимодействует со всеми нашими сервисами», — поясняет Тимур Турлов.
SuperApp превращается в платформу гиперперсонализации и интеллекта. Как говорит Турлов, будущее не за иконками, а за ИИ.
«Я хочу, чтобы приложение стало персональным финансовым советником. Чтобы оно говорило: ты тратишь на кофе слишком много, давай инвестируем в акции — например, в акции Freedom, — и через год у тебя будет новый iPhone», — делится он.
Также в планах развития Freedom SuperApp уже есть глубокая интеграция с госуслугами (GovTech 2.0), геймификация инвестиций и продолжение развития собственной валюты лояльности.
Тимур Турлов убежден: экосистема будущего — это не просто набор сервисов, а естественная среда, помогающая человеку развиваться: «Мы строим не просто суперапп, а цифровой слой, который сопровождает человека в обучении, профессии, здоровье, повседневной жизни».
Масштаб за пределами финансов: телеком, дата-центры, спорт.
Компания уверенно движется дальше, создавая цифровую инфраструктуру, думая не только о своем будущем, но и о будущем Казахстана:
— создает ЦОД Akashi (Tier IV) на 100 МВт — первый в Центральной Азии такого уровня с 61% уже забронированной мощности;
В декабре 2025 года стало известно о начале сделки по приобретению «Транстелекома» — одной из крупнейших телеком-компаний Казахстана.
Этот шаг укладывается в стратегию «Фридома», которую сам Турлов описывает так: «Мы увидели фундаментальный дефицит качественных мощностей. Мы строим инфраструктуру, которая станет основой цифровой экономики региона».
Другой интересный процесс — расширение влияние на развитие массового спорта. К примеру, приобретение ФК «Шахтер» (Караганда). По словам Тимура Турлова, цель не в громких трансферах и быстрой игре на результат, а в построении системного фундамента: «Какое-то количество иностран-цев будет, но они нужны, чтобы было у кого учиться нашим ребятам, а не для того, чтобы побеждать в целом».
Ставка на «выращивание» молодых игроков из школьного и дворового футбола и создание футбольной академии совпадает с общей философией Турлова: инвестировать в человеческий капитал и инфраструктуру роста, а не в быстрые трофеи.
Важно отметить, что спорт — это давняя сфера интересов для Freedom Holding.
Турлов несколько лет системно поддерживает Казахстанскую шахматную федерацию, молодежный футбол через QJ League, а также инфраструктур-ные проекты, направленные на развитие инклюзивного спорта и массовой физкультуры. Только за 2025 финансовый год холдинг направил на спортивные инициативы 6,2 млрд тенге.
Экспансия: от Узбекистана до Турции — путь к цифровому интеркон-нектору.
Freedom Holding строит региональную сеть цифровых банков, способную объединить страны Центральной Азии и снизить зависимость от западной и российской инфраструктуры. Сейчас ситуация по разным странам описывается так:
— в Узбекистане бизнес работает, но его доля пока минимальна из-за ограничений регулятора;
«Турки любят фондовый рынок, а объемы инвестиций очень высокие. Мы хотим стать главным интерконнектором региона», — отмечает CEO Freedom Holding Corp., подчеркивая цель компании стать инфраструктурным и цифровым мостом.
Стратегия «казахстанской мечты»: экспорт знаний и технологического суверенитета.
По словам Турлова, Казахстан может впервые не заимствовать, а экспортировать подходы. Казахский финтех вызывает интерес у международных инвесторов, а кейс Freedom уже изучают в Стэнфорде.
«Может быть, впервые за долгое время не Казахстан учится у кого-то, а весь мир наблюдает за тем, что мы строим», — отмечает Тимур Турлов.
Цель бизнесмена — создание глобального цифрового банка из Казахстана, способного конкурировать на международном уровне.
«У нашей страны инвестиционный рейтинг, открытый счет капитала, передовые финтехи. Это реальный шанс сделать сегодня Казахстан экспортером финансовых технологий», — считает он.
Управление и культура: сохранить скорость в масштабе.
Freedom удерживает скорость, характерную для стартапа, несмотря на 17-летнюю историю, капитализацию под $10 млрд и десятки тысяч сотрудников.
Главный управленческий урок звучит так: «Я уверен, что с ростом масштаба бизнеса “культура ошибки” становится важнее “культуры контроля”. Скорость развития, внедрения нового — единственное, что позволяет нам конкурировать с глобальными гигантами».
Компания автоматизирует не только клиентские сервисы, но и внутреннее управление.
Тимур Турлов подчеркивает, что ключевой ресурс — человеческий капитал. Поэтому он лично фокусируется на командной культуре.
«В 2025 году стало очевидно, что технологии можно купить — те же чипы NVIDIA, серверы. Но культуру, где люди горят идеей и чувствуют свою сопричастность к большим изменениям, купить нельзя. Ее можно только вырастить. Поэтому я трачу все больше времени не на финансы, а на коммуникацию с людьми. Чтобы каждый сотрудник понимал, зачем мы все это делаем», — поясняет CEO и основной владелец Freedom Holding Corp.
ESG как долгосрочная инвестиция в общество.
Freedom Holding уже третий год подряд публикует открытый ESG-отчет, демонстрируя системный подход к социальной ответственности, устойчивому развитию и прозрачности.
Эта повестка не появилась внезапно: компания последовательно строила инфраструктуру благотворительности, социальных инвестиций и экологических проектов в течение нескольких лет.
В 2025 году Freedom направил на ESG-проекты 27,8 млрд тенге, включая поддержку IQanat, Teach for Qazaqstan, спонсорство шахмат и футбольных лиг, экологические и инфраструктурные проекты.
«Наша цель — создание долгосрочной социальной ценности. Мы инвестируем в среду обитания, в общество, где живут наши сотрудники, наши клиенты и где будут жить наши дети. Бизнес не может процветать в вакууме», — говорит Тимур Турлов.
От технологического оптимизма к устойчивому лидерству.
2025 стал годом, когда Freedom Holding окончательно стал технологическим конгломератом, способным не только масштабироваться, но и формировать новую модель цифровой экономики.
«Казахстанская мечта» — это не лозунг, а стратегия, где экосистема и его суперприложение привлекают глобальное внимание. И кажется, Тимур Турлов — один из немногих предпринимателей, кто делает эту мечту возможной для жителей целой страны.