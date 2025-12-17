Стратегия цифровой трансформации принесла Freedom Holding $1млрд

Другой интересный процесс — расширение влияние на развитие массового спорта. К примеру, приобретение ФК «Шахтер» (Караганда). По словам Тимура Турлова, цель не в громких трансферах и быстрой игре на результат, а в построении системного фундамента: «Какое-то количество иностран-цев будет, но они нужны, чтобы было у кого учиться нашим ребятам, а не для того, чтобы побеждать в целом».