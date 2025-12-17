Ткаченко: ответом РФ на изъятие ЕС активов могут стать судебные иски

Возможным ответом России на изъятие замороженных российских активов Европейским союзом могут стать судебные иски и ограничения для иностранного капитала в стране. Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко высказал эту оценку в комментарии для «Ленты.ру».
По его мнению, судебные иски станут лишь «первой линией обороны». Если ЕС конфискует активы для передачи Украине, Россия может рассмотреть целый спектр ответных мер в отношении зарубежных активов на своей территории.
Ткаченко отметил, что прямое изъятие иностранных активов Россия пока не станет применять, чтобы избежать многочисленных судебных процессов. В настоящее время обсуждаются меры по регулированию вывода капитала иностранными компаниями, вплоть до его полного запрета.
Эксперт подчеркнул, что в Брюсселе осознают серьезность возможной эскалации. Изъятие активов будет расценено Москвой как объявление экономической войны.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация активов РФ не будет стоять на повестке дня саммита ЕС.