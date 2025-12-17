Ричмонд
Минэкономразвития на прошлой неделе зафиксировало замедление годовой инфляции

Годовая инфляция в РФ на прошлой неделе снизилась до 6,08%

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в России за период с 9 по 15 декабря составила 6,08% против 6,34% неделей ранее. Об этом сообщает Минэкономразвития в обзоре ценовой ситуации.

В течение недели инфляция выросла на 0,05%. Согласно данным министерства, цены на продовольственные товары увеличились на 0,05%, включая плодоовощную продукцию — на 0,66%.

В ведомстве отметили, что на остальные продукты питания рост цен не зафиксирован. В секторе непродовольственных товаров рост составил 0,02%, а в сфере наблюдаемых услуг — 0,12%.

Ранее KP.RU писал, что возможное ускорение инфляции в России в начале 2026 года не изменит планы Центробанка по снижению ключевой ставки. Глава регулятора Эльвира Набиуллина добавила, что инфляция начнет постепенно снижаться в следующем году, но не сразу с его начала.

