Россиянам рассказали, как изменится налоговый контроль за самозанятыми в 2026 году

Самозанятых ждут новые налоговые правила и возможность добровольного страхования с 2026 года. Об этом сообщили эксперты в сфере экономики.
Информация об изменениях поступила от профессора Финансового университета Юрия Шедько, который дал комментарий для «Газеты.Ru». Налоговая служба продолжит усиливать контроль, начав активнее применять цифровые технологии для проверок.
Особое внимание будет уделяться схемам, когда компании переводят штатных сотрудников в самозанятые. Юрий Шедько отметил, что такие случаи могут квалифицироваться как дробление бизнеса.
Это грозит серьезными последствиями, включая доначисления налогов, пени и крупные штрафы. Для выявления нарушений налоговики используют анализ счетов и специальные автоматизированные системы.
При этом для добросовестных самозанятых с 2026 года появится и новая возможность. Они смогут добровольно платить страховые взносы, чтобы получать пособие по болезни в рамках двухлетнего эксперимента.
Кандидат экономических наук Игорь Балынин пояснил, что взнос составит 3,84% от выбранной суммы. Эксперт уточнил размеры ежемесячных платежей, пишет Life.ru. При страховой сумме в 35 тысяч рублей платеж будет равен 1344 рублям в месяц. Если же выбрать сумму в 50 тысяч рублей, то ежемесячный взнос составит 1920 рублей.