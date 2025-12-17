Россиянам рассказали, как изменится налоговый контроль за самозанятыми в 2026 году

Кандидат экономических наук Игорь Балынин пояснил, что взнос составит 3,84% от выбранной суммы. Эксперт уточнил размеры ежемесячных платежей, пишет Life.ru. При страховой сумме в 35 тысяч рублей платеж будет равен 1344 рублям в месяц. Если же выбрать сумму в 50 тысяч рублей, то ежемесячный взнос составит 1920 рублей.